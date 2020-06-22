В Valorant добавят возможность признавать поражение

Разработчики Valorant из Riot Games, отвечая на вопросы игроков на официальном сайте, отметили, что добавят в игру возможность признавать поражение. Система появится в патче 1.02, релиз которого ожидается в ближайшую неделю.

В настоящий момент возможность признавать поражение есть в другой командной игре Riot Games, а именно League of Legends. В зависимости от времени матча, чтобы сдаться, поражение должны признать от 80 до 100% членов команды.

Как система будет работать в соревновательном шутере, можно будет узнать из списка изменений грядущего патча.

Кроме того, отвечая на вопрос о планах по добавлению нового оружия, разработчики Valorant отметили, что возможность добавления нового оружия существует, но в настоящее время у них нет таких планов.