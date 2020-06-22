Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI

Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе.



«Такому решению Rockstar есть достаточное количество причин, если рассуждать об этом с точки зрения разработки. Я создавал игры для многих новых консолей. Это действительно сложно: технологии постоянно меняются, а потому становится трудно выпустить ААА-игру на момент старта.



Если уж речь идёт о предположениях, то я бы сказал, что GTA VI ещё не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлечённость пользователей уже через год после релиза PlayStation 5», — цитирует Ловенштейна Game Rant.