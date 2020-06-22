Появилась возможность быстрее загружать игры на Nintendo Switch

Разработчики эмулятора Ryujinx Nintendo Switch для персональных компьютеров выпустили новую версию программы, которая позволяет игрокам сократить время загрузки игры до 70%. Версия 1.0.4709 идёт с новой функцией, которая получила название Profiled Persistent Translation Cache, сообщает Megaobzor.

Для того чтобы сократить время загрузки игры, функцию необходимо активировать в настройках эмулятора. Функция кэширует переведённые функции, поэтому их не нужно переводить каждый раз при загрузке игры, что и приводит к быстрой загрузке игр. Этот процесс проходит в три этапа.

Разработчики рекомендуют запустить игру два раза, чтобы на третий раз полностью реализовать новую функцию Profiled Persistent Translation Cache.