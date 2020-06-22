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Игроки собрались в доме Бильбо в Lord of the Rings Online, чтобы проститься с Иэном Холмом

Игроки собрались в доме Бильбо в Lord of the Rings Online, чтобы проститься с Иэном Холмом
Киберспорт / Другие игры 0

Игроки многопользовательской ролевой онлайн-игры Lord of the Rings Online провели собрание внутри игры, почтив таким образом память актёра Иэна Холма, ушедшего из жизни 19 июня в возрасте 88 лет. Около 300 человек пришли на встречу в виртуальном доме Бильбо Бэггинса, чтобы попрощаться с актёром.

Права на видео принадлежат Daybreak Game Company. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Mateusz Maciukiewicz.

Иэн Холм известен по работам в фильмах «Чужой», «Пятый элемент», «Авиатор». Наибольшую популярность ему принесла роль Бильбо Бэггинса в экранизации романов Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и «Хоббит».

The Lord of the Rings Online — многопользовательская ролевая онлайн-игра, основанная на романе Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

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