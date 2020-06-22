Cyberpunk 2077 выйдет в сентябре в формате комиксов

Издательство Dark Horse анонсировало комикс по мотивам игры Cyberpunk 2077. Первый выпуск появится в продаже 9 сентября и будет содержать 32 полноцветных страницы. Автором сюжета стал Каллен Банн, иллюстратором Мигель Вальдеррама.

Комикс расскажет отдельную историю, посвящённую корпорации Trauma Team, которая предоставляет медицинские услуги быстрого реагирования. Главная героиня Надя, сотрудник скорой медицинской помощи, работающей на частную медицинскую компанию Trauma Team Internation, оказывается единственной выжившей после неудачной операции по спасению заложников. Её новую команду, состоящую из первоклассных врачей и опытных солдат, ждёт куда более опасная миссия.

Стоимость первого выпуска составлит $ 3,99 (около 280 рублей).

Фото обложки можно посмотреть на странице Cyberpunk 2077 в «Твиттере».