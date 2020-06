Gamstat: The Last of Us Part II может стать самым быстро продаваемым эксклюзивом PS4

Согласно данным игрового трекера Gamstat, новая игра The Last of Us Part II готовится к получению звания самого быстро продаваемого эксклюзива PlayStation 4. За два дня с момента премьеры The Last of Us Part II к ней приобщилось более 2,85 млн человек. У предыдущего самого быстро продаваемого эксклюзива PS4 в истории — Marvel’s Spider-Man — эта величина составляла 2,47 млн пользователей.

Отметим, что оригинальная игра The Last of Us свой первый миллион достигла за семь дней, а её ремастер — за три недели.

В Великобритании в рознице проект The Last of Us Part II показал лучший старт года, обогнав первую часть на 76%. Любопытно, что популярность The Last of Us Part II обретает, несмотря на то что количество негативных обзоров от недовольных пользователей на сайте Metacritic уже превысило 30 тыс.

The Last of Us Part II поступила в продажу 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4.