CI Games анонсировала Sniper Ghost Warrior Contracts 2 для PC и консолей

Польская компания CI Games официально анонсировала Sniper Ghost Warrior Contracts 2. По словам разработчиков, игра выйдет осенью этого года на PC, Xbox One и PlayStation 4. Подробности о новинке пока не сообщаются, но разработчики создали официальный сайт и представили ключевой арт.
Ещё в марте главный исполнительный директор CI Games Марек Тиминьски сообщил, что для продолжения придумана новая особенность, которая должна понравиться как поклонникам серии, так и новым игрокам. По его словам, будут и другие улучшения, и вообще это будет совершенно новая история в новом регионе.
Первая часть Sniper Ghost Warrior Contracts, которая является уже пятой игрой в снайперской серии, была выпущена в ноябре 2019 года. Тактический снайперский шутер, действие которого происходит в Сибири, получил от прессы и игроков сдержанные оценки.
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