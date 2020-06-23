В ралли DiRT 5 будет ставка на экстремальную погоду

За прошедшие годы в серии игр Dirt было много новинок — всепоглощающий опыт вождения по бездорожью, хардкорный симулятор ралли и безумные аркадные гонки — но Dirt 5 вполне может быть самой отличающей от остальных частью, информирует Eurogamer.

Впервые созданный за стенами кампуса Codemasters Southam, сейчас игра разрабатывается чеширской студией, ранее известной как Codemasters Evolution. Поэтому неудивительно, что Dirt 5 часто ощущается скорее как новая игра MotorStorm, чем как новая запись в продолжительной серии Codemasters.

Dirt 5 — яркая, дерзкая и сногсшибательно цветная, и она не столько о том, чтобы пробираться сквозь грязный валлийский лес посреди ночи — для этого у вас есть Dirt Rally. Она скорее о том, как пронестись через высоченные карикатуры из разных стран мира: прорваться через норвежскую рыбацкую деревню, когда она колышется океанскими волнами, или пронзить бразильскую фавелу, прежде чем мчаться прямо под Рио Христа-Искупителя.

Видео доступно на YouTube.

Экстремальная погода здесь является ключевой особенностью: бури, метели и проливной дождь создают вид драмы, которую не видели в гоночных играх со времён MotorStorm Apocalypse.