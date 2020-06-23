Рейтинг The Last of Us 2 обрушился в Китае и Корее из-за диалога героев об азиатах

Недавно вышедшая игра The Last of Us 2 получила порцию критики из-за диалога героя с азиатской внешностью в игре, сообщает Games.Mail.ru.

На одном из популярных игровых форумов вышла публикация, в которой было подмечено о большой критике со стороны игроков Китая, Южной Кореи и ряда других азиатских стран. Виной этому послужил диалог двух героев в игре — Элли и Джесси, обладающего азиатской внешностью. В нём Элли объясняет, что такие, как Джесси, не в ее вкусе.

Элли: ты, конечно, красавчик, все дела… Но такие, как ты, не в моём вкусе...

Джесси: что? Азиаты?

Элли: да… Как раз это я и имела в виду.

Джесси: (посмеивается)

В связи с этим на крупнейшем игровом азиатском форуме NGA игроки обрушили рейтинг TLoU 2 до 1,6 баллов из 10. Корейские форумы также полны негативных отзывов от игроков.

При этом популярный европейский портал Metacritic выставляет игре рейтинг 95 из 100, а оценка пользователей лишь 4,1 балла из 10.