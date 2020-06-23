Исчезновение полицейских машин в Fotrtnite связывают со смертью Джорджа Флойда

В одном из самых популярных шутеров в жанре «Королевской битвы» — Fortnite пропали полицейские машины, сообщает Kanobu.

Данную пропажу пользователи связывают с трагичной гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских во время задержания в США. Теорию игроков подтвердило авторитетное издание The Wall Street Journal, по их информации компания Epic Games не делает «политического заявления», но старается быть более «восприимчивой к данной проблеме».

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США начались массовые манифестации. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.