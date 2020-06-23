Актёр Шон Бин появится в бесплатном патче для Civilization 6

Известный голливудский актёр Шон Бин станет комментатором тренировочного режима Civilization 6, сообщает PC Gamer.
Голос Бина добавят в стратегию вместе с обновлением, посвящённым королевской битве Red Death. Игроки получат две новые играбельные фракции: зомби, которые превращают уничтоженные юниты в подконтрольных зомби, и инопланетян, котоыре могут маскироваться на любом ландшафте карты. Все старые фракции дополнят уникальными умениями.
Также в королевскую битву добавят режим наблюдения и возможность проголосовать за удаление игрока из матча. Новый патч выйдет послезавтра, 25 июня.
Напомним, режим Red Death добавили в Civilization 6 в сентябре 2019 года. В нём участвуют 12 игроков, каждый из которых выбирает одну из доступных фракций. Цель — остаться последним выжившим на карте, где безопасного места с каждым ходом становится все меньше.
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