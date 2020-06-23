Появились фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED провела закрытую презентацию игры Cyberpunk 2077. Журналисты опробовали геймплей нового экшена, а также получили в подарок чёрно-жёлтые рюкзаки с логотипом игры. Локация мероприятия была оформлена в стилистике киберпанка. Участники закрытой презентации поделились её фотографиями в «Твиттере».

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» пользователя Piotr Grabec.

Журналисты играли в Cyberpunk 2077 на протяжении примерно четырёх часов. Рассказать об ощущениях от экшена и поделиться прочими подробностями им в настоящий момент не могут, поскольку на это пока ещё не сняты ограничения.

Напомним, ранее CD Projekt RED вновь перенесла дату релиза Cyberpunk 2077. Игра выйдет 19 ноября 2021 года.