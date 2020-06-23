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Появились фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Появились фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

Компания CD Projekt RED провела закрытую презентацию игры Cyberpunk 2077. Журналисты опробовали геймплей нового экшена, а также получили в подарок чёрно-жёлтые рюкзаки с логотипом игры. Локация мероприятия была оформлена в стилистике киберпанка. Участники закрытой презентации поделились её фотографиями в «Твиттере».

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» пользователя Piotr Grabec.

Журналисты играли в Cyberpunk 2077 на протяжении примерно четырёх часов. Рассказать об ощущениях от экшена и поделиться прочими подробностями им в настоящий момент не могут, поскольку на это пока ещё не сняты ограничения.

Напомним, ранее CD Projekt RED вновь перенесла дату релиза Cyberpunk 2077. Игра выйдет 19 ноября 2021 года.

Обновление Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X выйдет в 2021 году
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