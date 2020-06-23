В мае число игроков GTA V на ПК выросло на 245%

В мае 2020 года мировые цифровые продажи игр на ПК, консолях и мобильных устройствах достигли $ 10,2 млрд. Это на 3% меньше, чем в апреле ($ 10,5 млрд), но на 14% больше, чем годом ранее ($ 8,9 млрд). Об этом сообщает SuperData.

Бесплатная раздача в Epic Games Store привела к росту числа ПК-игроков Grand Theft Auto V на 245%. Число игроков на ПК в мае было на четверть ниже, чем на консолях, а доход ПК-версии с внутриигровых покупок вырос более чем в два раза. Однако консольная версия GTA V продолжает опережать по выручке ПК-версию в четыре раза.

Из-за меньшего количества крупных релизов доход консольного рынка в мае упал на 27% по сравнению с апрелем, однако падение компенсировал ежемесячный рост продаж в 3% на мобильных устройствах. При этом ежегодный рост наблюдался во всех трёх категориях: ПК (8%), консоли (23%) и мобильные устройства (14%).