В мае число игроков GTA V на ПК выросло на 245%

В мае 2020 года мировые цифровые продажи игр на ПК, консолях и мобильных устройствах достигли $ 10,2 млрд. Это на 3% меньше, чем в апреле ($ 10,5 млрд), но на 14% больше, чем годом ранее ($ 8,9 млрд). Об этом сообщает SuperData.
Бесплатная раздача в Epic Games Store привела к росту числа ПК-игроков Grand Theft Auto V на 245%. Число игроков на ПК в мае было на четверть ниже, чем на консолях, а доход ПК-версии с внутриигровых покупок вырос более чем в два раза. Однако консольная версия GTA V продолжает опережать по выручке ПК-версию в четыре раза.
Из-за меньшего количества крупных релизов доход консольного рынка в мае упал на 27% по сравнению с апрелем, однако падение компенсировал ежемесячный рост продаж в 3% на мобильных устройствах. При этом ежегодный рост наблюдался во всех трёх категориях: ПК (8%), консоли (23%) и мобильные устройства (14%).
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