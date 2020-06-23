Twitch пообещали сделать безопаснее после обвинения стримеров в домогательствах
В Twitch отреагировали на обвинения стримеров в домогательствах. В компании подчеркнули, что чрезвычайно серьёзно относятся к таким обвинениям.
«Мы активно изучаем аккаунты связанных с Twitch стримеров и будем работать с правоохранительными органами, где это будет возможно», — отмечается в заявлении Twitch в «Твиттере». Также в компании пообещали сделать «стриминговое сообщество безопаснее для всех».
Ранее издание Dexerto сообщало, что в домогательствах и насилии обвинили SayNoToRage, Тома ProSyndicate Кэсла, Майка SattelizerGames, а также многих других стримеров, YouTube-блогеров и представителей индустрии игр.
Напомним, ранее стало известно, что в Twitch запретили использование музыки во время стримов.
Twitch запретил использование музыки на стримах
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