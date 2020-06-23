Разработчик Ghost of Tsushima показал новые видео со сражениями
Разработчик Ghost of Tsushima подготовил большой материал, посвящённый боевой системе проекта. Материал опубликован в блоге PlayStation.
Помимо непосредственно описания механизма и особенностей боёв разработчик опубликовал видео, в которых показал, как будут проходить сражения.
В игре будет использована глубокая механика боёв. Игроков будут вознаграждать за находчивость и ловкость.
Например, одинаковыми ударами побеждать соперника не удастся. Также поединок с многочисленными врагами вряд ли удастся выиграть, ведь они будут нападать вместе, а не по очереди.
Также важной особенностью должна стать реалистичность наносимого урона. Игрок погибнет от нескольких ударов.
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