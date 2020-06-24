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Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием

Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователь под псевдонимом Roenaxx подготовил мод для игры The Witcher 3: Wild Hunt. Особенностью мода является появление огнестрельного оружия в игре.

Автор в The Witcher3: Wild Hunt добавил десять различных видов огнестрельного оружия и семь вариантов боеприпасов. Они делятся на три категории в зависимости от наносимого урона. Обычные пули появляются у персонажей 21-го уровня, а серебряные — с 27-го уровня.

Всё огнестрельное оружие представляет собой различные пистолеты. После установки мода пистолеты становятся альтернативой арбалетам. Новые оружия у игроков появляются только после того, как они добывают соответствующие рецепты.

Любопытно, что автор сделал так, чтобы пистолеты нельзя было использовать под водой. Это ограничение на арбалеты не действовало.

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