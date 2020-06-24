Киберспортивный клуб Fnatic запустит линию одежды с Gucci

Киберспортивная организация Fnatic сообщила о грядущем выпуске новой коллекции мерча. Товар будет выпускаться вместе с итальянским домом моды Gucci.
Все подробности будут обнародованы 25 июня. Ранее организация и игроки Fnatic тизерил эту дату.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Fnatic
В июне Fnatic также проводит распродажу своего мерча в собственном интернет-магазине.
Ранее Fnatic уволил тренера по League of Legends Мариуса Эуне за непристойные сообщения, которые он отправлял девушкам ещё до вступления в организацию.
Мариус писал непристойные сообщения под фотографиями девушек в «Твиттере» в 2017 и 2018 годах и предлагал заняться с ним сексом. Сейчас все эти сообщения удалены, но Интернет всё помнит.
Тренер вёл себя вызывающе и непристойно не только в социальных сетях, но и в игре. Он оскорблял игроков и обещал расправиться с ними в реальной жизни.
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