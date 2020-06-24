Менеджера Ubisoft и активиста Black Lives Matter обвинили в изнасиловании

Эндриен Гбинье, который в подразделении Ubisoft Toronto занимает должность менеджера по маркетингу бренда и продуктов, обвинён в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении нескольких девушк. Гбинье, активист движения против расизма и основатель соответствующей инициативы в Ubisoft, отказался признавать вину, сообщает издание Gamasutra.

Историю об изнасиловании рассказала девушка по имени Кейт. По её словам, это случилось в ходе выставки PAX East 2014, когда ей было 18 лет. Гбинье обманом завел её в свой номер и принудил к половому акту. Она отметила, что до этого близко общалась с сотрудником Ubisoft, однако произошедшее стало для неё причиной психологической травмы.

Пользователи «Твиттера» отметили, что слышали подобные истории о Гбинье от других его жертв. По их словам, он домогался девушек, в том числе коллег, на публичных мероприятиях.