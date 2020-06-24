ININ Games выпустила игру 1994 года Ultracore от авторов Battlefield

На консоли PlayStation 4 и Nintendo Switch вышла новая игра Ultracore. Её релиз должен был состояться ещё в 1994 году, но тогда его отменили.
На PS4 игра доступна лишь в американском PlayStation Store, там её можно приобрести за $ 23. В Nintendo eShop Ultracore можно купить за 1499 руб.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале ININ Games.
Игру изначально разрабатывала студия Digital Illusions, которая известна под названием DICE. Именно эта студия выпустила легендарную серию Battlefield. Тогда тайтл назывался Hardcore.
В 1994 году разработчик был готов выпустить игру, но тогда издательство Psygnosis отменило производство, посчитав, что 16-битные игры после выпуска PlayStation покупать никто не будет.
Над Ultracore работала компания ININ Games, она занимается восстановлением классических игр.
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