ININ Games выпустила игру 1994 года Ultracore от авторов Battlefield

На консоли PlayStation 4 и Nintendo Switch вышла новая игра Ultracore. Её релиз должен был состояться ещё в 1994 году, но тогда его отменили.

На PS4 игра доступна лишь в американском PlayStation Store, там её можно приобрести за $ 23. В Nintendo eShop Ultracore можно купить за 1499 руб.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ININ Games.

Игру изначально разрабатывала студия Digital Illusions, которая известна под названием DICE. Именно эта студия выпустила легендарную серию Battlefield. Тогда тайтл назывался Hardcore.

В 1994 году разработчик был готов выпустить игру, но тогда издательство Psygnosis отменило производство, посчитав, что 16-битные игры после выпуска PlayStation покупать никто не будет.

Над Ultracore работала компания ININ Games, она занимается восстановлением классических игр.