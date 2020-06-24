Blizzard внесла игрока в «чёрный список» после критики компании со стороны его жены

Компания Blizzard внесла игрока Янне Savjz Микконена в «чёрный список» участников киберспортивных турниров. Это произошло после того, когда жена киберспортсмена раскритиковала компанию на фоне массовых увольнений.

После того, как Микконен рассказал о случившемся в социальных сетях, Blizzard принесла извинения киберспортсмену и вычеркнула его из «чёрного списка». Теперь он сможет и дальше выступать на турнирах.

В Blizzard заявили, что бан был связан с отказом игрока подписывать соглашение о неразглашении. В свою очередь Микконен настаивает, что его никогда не просили подписывать подобный документ. В то же время, по словам киберспортсмена, в Blizzard его просили не рассказывать ничего жене, которая стала «помехой». Слово «помеха», как пояснил Микконен, было использовано в оригинальной цитате представителя компании.