Sony закрыла комментарии к видео по The Last of Us Part II в YouTube
Компания Sony отключила комментарии и оценки под большинством роликов, касающихся игры The Last of Us Part II на официальных каналах PlayStation в YouTube. Количество лайков и дизлайков и оставленные ранее отзывы пользователей не отображается.
Новые ограничения коснулись большинства недавних трейлеров игры, включая запись State of Play с геймплейными кадрами The Last of Us Part II. В Sony не объяснили, с чем связано это решение.
The Last of Us Part II — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4.
The Last of Us Part II стала самым успешным релизом по стартовым продажам
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