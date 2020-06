Sony закрыла комментарии к видео по The Last of Us Part II в YouTube

Компания Sony отключила комментарии и оценки под большинством роликов, касающихся игры The Last of Us Part II на официальных каналах PlayStation в YouTube. Количество лайков и дизлайков и оставленные ранее отзывы пользователей не отображается.

Новые ограничения коснулись большинства недавних трейлеров игры, включая запись State of Play с геймплейными кадрами The Last of Us Part II. В Sony не объяснили, с чем связано это решение.

The Last of Us Part II — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4.