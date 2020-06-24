Call of Duty: Mobile скачали более 250 млн раз

Игру Call of Duty: Mobile спустя 265 дней после выхода скачали более 250 млн раз, сообщает Sensor Tower.

По темпам роста игра опережает мобильные PUBG и Fortnite, которые за тот же период времени скачали 236 млн и 78 млн раз соответственно. Однако королевская битва Epic Games на старте была доступна только для iOS.

Наибольшую популярность Call of Duty: Mobile получила в США, где её загрузили 45 млн раз (18%). Замыкают тройку лидеров Индия и Бразилия.

В настоящий момент продажи мобильного шутера собрали $ 327 млн. Это на 78% и 83% соответственно больше, чем PUBG Mobile и iOS-версия Fortnite заработали за тот же период времени.

Май 2020 года стал вторым самым успешным месяцем для Call of Duty: Mobile. Игра собрала примерно $ 53 млн. Больше мобильный шутер зарабатывал только на релизе, который состоялся в октябре 2019-го, — почти $ 55 млн.