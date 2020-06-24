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В ремейк игры Tony Hawk’s Pro Skater добавят новых скейтбордистов

В ремейк игры Tony Hawk’s Pro Skater добавят новых скейтбордистов
Киберспорт / Другие игры 0

Авторы игры Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, являющейся ремейком классической версии, добавят в разработку современных спортсменов. Соответствующий вывод можно сделать из трейлера игры.

В Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 добавят следующих спортсменов:

• Лиззи Арманто;
• Лео Бейкер;
• Летиция Буфони;
• Райли Хоук;
• Найджа Хастон;
• Тишон Джонс;
• Аори Нисимура;
• Шейн О'Нилл.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

14 августа выйдет демоверсия игры. Её смогут получить те, кто оформит цифровой предзаказ.

В ремейке появится как минимум восемь новых спортсменов. А скейтеры из оригинальных игр будут состарены на 20 лет.

Разработчик планирует улучшить графику и анимацию. Кроме того будет изменено управление, его адаптируют под современные геймпады. Также будут расширены уровни игры. Версия игры для PC, PS4 Pro и Xbox One X будет поддерживать разрешение до 4K.

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