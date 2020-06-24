В ремейк игры Tony Hawk’s Pro Skater добавят новых скейтбордистов

Авторы игры Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, являющейся ремейком классической версии, добавят в разработку современных спортсменов. Соответствующий вывод можно сделать из трейлера игры.
В Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 добавят следующих спортсменов:
• Лиззи Арманто;
• Лео Бейкер;
• Летиция Буфони;
• Райли Хоук;
• Найджа Хастон;
• Тишон Джонс;
• Аори Нисимура;
• Шейн О'Нилл.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.
14 августа выйдет демоверсия игры. Её смогут получить те, кто оформит цифровой предзаказ.
В ремейке появится как минимум восемь новых спортсменов. А скейтеры из оригинальных игр будут состарены на 20 лет.
Разработчик планирует улучшить графику и анимацию. Кроме того будет изменено управление, его адаптируют под современные геймпады. Также будут расширены уровни игры. Версия игры для PC, PS4 Pro и Xbox One X будет поддерживать разрешение до 4K.
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