В ремейк игры Tony Hawk’s Pro Skater добавят новых скейтбордистов

Авторы игры Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, являющейся ремейком классической версии, добавят в разработку современных спортсменов. Соответствующий вывод можно сделать из трейлера игры.

В Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 добавят следующих спортсменов:

• Лиззи Арманто;

• Лео Бейкер;

• Летиция Буфони;

• Райли Хоук;

• Найджа Хастон;

• Тишон Джонс;

• Аори Нисимура;

• Шейн О'Нилл.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

14 августа выйдет демоверсия игры. Её смогут получить те, кто оформит цифровой предзаказ.

В ремейке появится как минимум восемь новых спортсменов. А скейтеры из оригинальных игр будут состарены на 20 лет.

Разработчик планирует улучшить графику и анимацию. Кроме того будет изменено управление, его адаптируют под современные геймпады. Также будут расширены уровни игры. Версия игры для PC, PS4 Pro и Xbox One X будет поддерживать разрешение до 4K.