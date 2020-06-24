Вышла новая игра про ежа Соника на Unreal Engine 4
Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ежу Сонику. Ознакомиться с подробностями и скачать игру можно на портале GameJolt.
Эпизод Shadow of Water продолжает историю White Jungle — первой части Sonic 2020, которая вышла в феврале 2020 года. Главным героем стал ёжик Шэдоу. История расскажет о событиях между Sonic Unleashed и Sonic Lost World, игроки узнают больше об изумрудах хаоса и о том, почему они перестали появляться в последних играх серии.
Sonic 2020 создаётся на Sonic Infinity Engine — модификации Unreal Engine 4. Сколько всего будет эпизодов, неизвестно. По словам разработчиков, время выхода новых частей зависит от поддержки авторов со стороны пользователей.
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