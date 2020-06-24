Подарим пять бонус-кодов на 6 месяцев премиум-аккаунта в World of Tanks Blitz

В честь дня рождения World of Tanks Blitz и выхода графического обновления мы подарим пять бонус-кодов на шесть месяцев премиум-аккаунта. Чтобы заполучить один из бонус-кодов, оставьте любой осмысленный комментарий в этой теме с 24 июня по 1 июля включительно. Победители будут выбраны с помощью рандомайзера и объявлены 2 июля 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и оставить комментарий под этой темой. Не забудьте указать ваш никнейм в игре и электронный ящик, на который вам будет удобно получить приз. Пять выбранных рандомайзером счастливчиков получат пять бонус-кодов на шесть месяцев премиум-аккаунта. Коды необходимо будет ввести до 1 августа.

Информация об обновлении 7.0 в World of Tanks Blitz:

Источник видео: канал World of Tanks Blitz в YouTube.

Информация о британских танках в World of Tanks Blitz:

Источник видео: канал World of Tanks Blitz в YouTube.