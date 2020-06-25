Project CARS 3 выйдет 28 августа

Издательство Bandai Namco и студия Slightly Mad объявили точную дату релиза гоночного симулятора Project CARS 3. Игра выйдет 28 августа 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Создатели заверяют, что игра понравится как казуальным любителям быстрых автомобилей, так и хардкорным гонщикам, которые стараются выжать до максимума все возможности улучшений. Им будут противостоять значительно поумневшие соперники.

Для игры готовят обновлённую физику и более отзывчивое управление. Значительный упор также сделают на сюжетный режим карьеры с миссиями, которые будут подстраиваться под выбранную сложность игры. Помимо этого игрокам позволят настраивать внешний вид машин.

Ранее был опубликован трейлер игры.

Права на видео принадлежат компании Bandai Namco Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Project CARS.