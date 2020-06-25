Дом моды Gucci разработал часы для фанатов Fnatic. Их цена — более 100 тысяч рублей

Киберспортивная организация Fnatic объединилась с итальянским производителем обуви, одежды и аксессуаров класса люкс Gucci. В результате сотрудничества на свет появились часы, рассчитанные на любителей киберспорта и фанатов Fnatic.
На следующих фотографиях можно увидеть, как выглядят часы, созданные в сотрудничестве Gucci и Fnatic. В них преобладают оранжево-чёрные цвета, которые ассоциируются именно со шведской организацией. На циферблате изображён логотип Fnatic.
Фото: Gucci X Fnatic
Фото: Gucci X Fnatic
Позволить себе такие часы сможет не каждый поклонник киберспорта: их стоимость составляет 1350 евро, что в переводе на рубли — более 100 тысяч. Кроме того, эти часы выпускаются ограниченным тиражом. Оформить предзаказ можно на официальном сайте модного дома.
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