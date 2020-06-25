Американец подал в суд на Twitch за слишком откровенный контент. Он требует $ 25 млн

Житель Калифорнии (США) Эрик Эставилло подал гражданский иск на Twitch. Как сообщает Dexetro, по мнению истца, на стриминговой площадке регулярно транслируется слишком откровенный и сексуальный контент от девушек-стримеров.
Сам Эставилло страдает от ряда заболеваний: депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и панических атак. В связи с этим он большое количество времени проводит в сети. По его мнению, после просмотра контента на Twitch, у него развилась ещё и сексуальная зависимость. В качестве компенсации он требует $ 25 млн.
«Площадка делает практически невозможным использовать Twitch без попадания на сексуальный контент», — так выглядит выдержка из его иска.
В иске указаны несколько женщин-стримеров, которые «продолжают предоставлять сексуальный контент, к которому можно привыкнуть, когда зрители хотели бы посмотреть прохождение видеоигр». В список вошли: Amouranth, Quqco, ST Peach, JadeTheJaguar, Pink_Sparkles, Valeria7K, DanielaAzuage_, lilchipmunk, iaaras2, theRaychul, KrystiPryde, SonjaShio, Gavrilka и Alinity.
Стоит отметить, что сам Эставилло подписан на 786 каналов, среди которых нет ни одного стримера мужского пола. Эрик является, что называется, «профессиональным истцом» — ранее он подавал в суд на Microsoft, Sony, Nintendo и Blizzard.
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