Геймплей Cyberpunk 2077: как работает цифровой наркотик

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о цифровом наркотике «мозгопляска».

Источник видео: YouTube-канал Punish.

Этот цифровой наркотик очень распространён среди жителей Найти Сити. Благодаря «мозгопляске» любой человек может испытать чужие эмоции и ощущения при помощи мозгового имплантата. Люди живут чужой жизнью, пока спят в своей постели.



Наркотик был изобретён как один из способов психологически перевоспитать преступников. Многие люди настолько подсели на него, что забыли о собственной жизни, проводя всё своё свободное время в другой реальности и возвращаясь из неё только для того, чтобы поесть, сходить в туалет, запланировать новые ощущения и обсудить с друзьями последний сеанс.



Изначально Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.