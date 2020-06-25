Геймплей Cyberpunk 2077: как работает цифровой наркотик

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о цифровом наркотике «мозгопляска».
Источник видео: YouTube-канал Punish.
Этот цифровой наркотик очень распространён среди жителей Найти Сити. Благодаря «мозгопляске» любой человек может испытать чужие эмоции и ощущения при помощи мозгового имплантата. Люди живут чужой жизнью, пока спят в своей постели.
Наркотик был изобретён как один из способов психологически перевоспитать преступников. Многие люди настолько подсели на него, что забыли о собственной жизни, проводя всё своё свободное время в другой реальности и возвращаясь из неё только для того, чтобы поесть, сходить в туалет, запланировать новые ощущения и обсудить с друзьями последний сеанс.
Изначально Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.
- 25 июня 2020
-
19:32
-
19:07
-
17:49
-
16:41
-
15:57
-
15:22
-
13:37
-
12:17
-
10:10
-
00:17
- 24 июня 2020
-
23:45
-
22:25
-
22:12
-
21:28
-
16:41
-
15:29
-
15:01
-
14:11
-
13:27
-
12:01
-
11:49
-
10:58
-
10:18
-
10:10
-
00:34
- 23 июня 2020
-
23:18
-
20:52
-
19:44
-
18:44
-
16:44
-
15:03
-
13:17
-
11:39
-
11:10
-
10:15