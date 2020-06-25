В Valorant появился рейтинговый режим
Разработчики Valorant презентовали нововведение — в игре появился рейтинговый режим, который позволяет соревноваться между собой не только непосредственно в матчах. Такая возможность появилась у пользователей после очередного обновления — патч уже доступен для скачивания.
Ранее стало известно, что в игре добавят возможность признавать поражение — такая опция есть в другой командной игре Riot Games — League of Legends. В зависимости от времени матча, чтобы сдаться, поражение должны признать от 80% до 100% членов команды.
Кроме того, отвечая на вопрос о планах по добавлению нового оружия, разработчики Valorant отметили, что возможность добавления нового оружия существует, но в настоящее время у них нет таких планов.
- 25 июня 2020
-
23:58
-
22:17
-
21:29
-
21:07
-
19:32
-
19:07
-
17:49
-
16:41
-
15:57
-
15:22
-
13:37
-
12:17
-
10:10
-
00:17
- 24 июня 2020
-
23:45
-
22:25
-
22:12
-
21:28
-
16:41
-
15:29
-
15:01
-
14:11
-
13:27
-
12:01
-
11:49
-
10:58
-
10:18
-
10:10
-
00:34
- 23 июня 2020
-
23:18
-
20:52
-
19:44
-
18:44
-
16:44
-
15:03
Партнерский контент