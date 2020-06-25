В Valorant появился рейтинговый режим

Разработчики Valorant презентовали нововведение — в игре появился рейтинговый режим, который позволяет соревноваться между собой не только непосредственно в матчах. Такая возможность появилась у пользователей после очередного обновления — патч уже доступен для скачивания.



Ранее стало известно, что в игре добавят возможность признавать поражение — такая опция есть в другой командной игре Riot Games — League of Legends. В зависимости от времени матча, чтобы сдаться, поражение должны признать от 80% до 100% членов команды.



Кроме того, отвечая на вопрос о планах по добавлению нового оружия, разработчики Valorant отметили, что возможность добавления нового оружия существует, но в настоящее время у них нет таких планов.