В начале июля в Animal Crossing: New Horizons стартует купальный сезон

Разработчики Animal Crossing: New Horizons анонсировали крупное летнее обновление. Начиная с 3 июля в игре стартует купальный сезон.
С ним пользователи получат различные возможности, так или иначе связанные с погружением в воду. Жители острова смогут даже нырять для поиска различной водной живности и изучения океанских просторов.
Кроме того, в воде будет обитать новый персонаж — Паскаль. Вторая часть летнего обновления выйдет в начале августа.
Видео доступно в официальном аккаунте на YouTube Nintendo.
Animal Crossing: New Horizons — видеоигра — симулятор жизни, разработанная Nintendo EPD и изданная Nintendo для гибридной консоли Nintendo Switch. Игрок берёт на себя роль настраиваемого жителя — человека, прибывающего на остров после покупки пакета услуг у Тома Нука. Исследуя остров в реальном времени, игрок может делать это любым удобным ему способом, собирая и обрабатывая предметы, ловя насекомых и рыбу и превращая необитаемый остров в город с антропоморфными животными.
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