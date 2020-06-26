В Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Двенадцати стульям»

Пользователи в новой игре Cyberpunk 2077 обнаружили отсылку к легендарному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Отсылку игроки нашли в одном из новых геймплейных роликов.

В одном из роликов, в котором показывается способность проникновения в воспоминаниях персонажей, на стене можно заметить надпись «Здесь были Киса и Ося». Похожую фразу хотел написать герой романа Остап Бендер.

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.