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В Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Двенадцати стульям»

В Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Двенадцати стульям»
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователи в новой игре Cyberpunk 2077 обнаружили отсылку к легендарному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Отсылку игроки нашли в одном из новых геймплейных роликов.

В одном из роликов, в котором показывается способность проникновения в воспоминаниях персонажей, на стене можно заметить надпись «Здесь были Киса и Ося». Похожую фразу хотел написать герой романа Остап Бендер.

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.

Новый 15-минутный ролик с геймплеем Cyberpunk 2077
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