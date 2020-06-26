В Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Двенадцати стульям»

Пользователи в новой игре Cyberpunk 2077 обнаружили отсылку к легендарному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Отсылку игроки нашли в одном из новых геймплейных роликов.
В одном из роликов, в котором показывается способность проникновения в воспоминаниях персонажей, на стене можно заметить надпись «Здесь были Киса и Ося». Похожую фразу хотел написать герой романа Остап Бендер.
Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.
- 26 июня 2020
-
11:11
-
09:39
- 25 июня 2020
-
23:58
-
22:17
-
21:29
-
21:07
-
19:32
-
19:07
-
17:49
-
16:41
-
15:57
-
15:22
-
13:37
-
12:17
-
10:10
-
00:17
- 24 июня 2020
-
23:45
-
22:25
-
22:12
-
21:28
-
16:41
-
15:29
-
15:01
-
14:11
-
13:27
-
12:01
-
11:49
-
10:58
-
10:18
-
10:10
-
00:34
- 23 июня 2020
-
23:18
-
20:52
-
19:44
-
18:44