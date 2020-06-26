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Все настройки тела в Cyberpunk 2077

Все настройки тела в Cyberpunk 2077
Киберспорт 0

Зарубежный портал Kotaku рассказал о всех доступных на данный момент настройках внешности главного героя. Интимным частям тела уделили большое внимание: на выбор будет доступно 3 типа сосков, 5 типов лобковых волос и только одна вагина.

Что можно будет настроить в Cyberpunk 2077:

  • 5 типов лобковых волос
  • 1 вагина
  • 3 типа сосков
  • 2 члена: обрезанный и необрезанный
  • Настроить размер члена
  • 2 типа шрамов на тело
  • 9 шрамов
  • 5 типов татуировок на тело
  • 6 татуировок
  • 3 разных типа внешних недостатков
  • 5 типов помады для губ
  • 8 типов косметики для глаз
  • 5 типов зубов
  • 11 пирсингов
  • 8 кибернетических устройств
  • 8 типов бровей
  • 17 типов глаз, рта, челюсти и ушей
  • 35 видов причесок
  • 6 оттенков кожи

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.

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