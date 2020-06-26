Все настройки тела в Cyberpunk 2077

Зарубежный портал Kotaku рассказал о всех доступных на данный момент настройках внешности главного героя. Интимным частям тела уделили большое внимание: на выбор будет доступно 3 типа сосков, 5 типов лобковых волос и только одна вагина.

Что можно будет настроить в Cyberpunk 2077:

5 типов лобковых волос

1 вагина

3 типа сосков

2 члена: обрезанный и необрезанный

Настроить размер члена

2 типа шрамов на тело

9 шрамов

5 типов татуировок на тело

6 татуировок

3 разных типа внешних недостатков

5 типов помады для губ

8 типов косметики для глаз

5 типов зубов

11 пирсингов

8 кибернетических устройств

8 типов бровей

17 типов глаз, рта, челюсти и ушей

35 видов причесок

6 оттенков кожи

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.