Все настройки тела в Cyberpunk 2077
Зарубежный портал Kotaku рассказал о всех доступных на данный момент настройках внешности главного героя. Интимным частям тела уделили большое внимание: на выбор будет доступно 3 типа сосков, 5 типов лобковых волос и только одна вагина.
Что можно будет настроить в Cyberpunk 2077:
- 5 типов лобковых волос
- 1 вагина
- 3 типа сосков
- 2 члена: обрезанный и необрезанный
- Настроить размер члена
- 2 типа шрамов на тело
- 9 шрамов
- 5 типов татуировок на тело
- 6 татуировок
- 3 разных типа внешних недостатков
- 5 типов помады для губ
- 8 типов косметики для глаз
- 5 типов зубов
- 11 пирсингов
- 8 кибернетических устройств
- 8 типов бровей
- 17 типов глаз, рта, челюсти и ушей
- 35 видов причесок
- 6 оттенков кожи
Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.
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