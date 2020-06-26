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Blizzard раскрыла новые подробности Diablo IV. В игре будет открытый мир

Blizzard раскрыла новые подробности Diablo IV. В игре будет открытый мир
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Blizzard опубликовала очередной ежеквартальный отчёт о разработке Diablo IV. В отчёте авторы раскрыли новые подробности игры.

Была создана черновая версия всех элементов игровой зоны, получившей название «Сухие степи». Во время работы авторы подготовили контент кампании, элементы открытого мира, предметы и многое другое. Пока что графические элементы представлены в грубой форме. Такой подход позволяет быстрее проводить тестирование.

В Diablo IV появятся новые способы подачи сюжета, изменятся разговоры персонажей. Предполагается, что в игре будет использовано варьирование показа разговоров с помощью разных камер.

В открытом мире игроки смогут создавать предметы, будет доступен режим PvP, сторонние задания и многое другое. В случае захвата лагеря противника, он превратится в дружественную заставу.

Также в игре можно будет получить транспорт. На нём можно быстрее добраться до нужного места в открытом мире.

Пока что Blizzard не планирует начинать даже альфа-тестирование новой игры.

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