В Cyberpunk 2077 появится популярный стример с 1,2 млн подписчиков

Известный американский стример Бен CohhCarnage сообщил, что он появится в новой игре Cyberpunk 2077, которую разрабатывает студия CD Projekt RED. Об этом стало известно после выпуска первого эпизода шоу Night City Wire, выпускаемого разработчиком. Во время шоу был показан новый трейлер игры.

«Да, я попал в Cyberpunk 2077. Большое спасибо за эту возможность, CD Projekt RED. Было здорово работать над этим персонажем. С нетерпением жду, когда геймеры смогут с ним познакомиться. Спасибо!» — написал стример, опубликовав скриншот с собственным персонажем.

Запись можно посмотреть в «твиттере» стримера.

CohhCarnage живёт в США, он стримит на Twitch с 2013 года. На него подписаны более 1,2 млн пользователей.

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.