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Пользователи попросили переозвучить темнокожего персонажа игры Uncharted

Пользователи попросили переозвучить темнокожего персонажа игры Uncharted
Киберспорт / Другие игры 0

На портале ResetEra появилась новая тема. Пользователи призвали компанию Naughty Dog переозвучить Надин, темнокожего персонажа игры Uncharted 4: A Thief’s End. Игроки напомнили, что её озвучивала белая актриса.
Автор темы напомнил, что Надин Росс, уроженку Южной Африки, сыграла американка Лора Бэйли.

Пользователь предложил другим игрокам высказаться, спросив, как они предлагают поступить студии Naughty Dog.

Многие пользователи посчитали такой подход расизмом. При этом порядка 40% игроков назвали озвучки темнокожего персонажа белой актрисой нормальным явлением.

Примечательно, что, как признавалась сама Бэйли, когда она озвучивала роль, даже не знала расовую принадлежность своей героини.

Обсуждение происходит на фоне массовых акций протеста в США, которые начались после случайного убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда.

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