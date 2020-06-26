Natus Vincere назвал обновлённый состав по Dota 2

Украинский клуб Natus Vincere обнародовал обновлённый состав по Dota 2. Команду покинули Виталий So Bad Ошманкевич и Идан MagicaL Варданян.
В обновлённый состав вошли:
Владислав «Сrystallize» Кристанек (Украина)
Никита «young G» Бочко (Беларусь)
Павел «9pasha» Хвастунов (Россия)
Александр «Immersion» Хмелевской (Россия)
Илья «illias» Ганеев (Россия)
Андрей «Mag» Чипенко (тренер, Украина)
Виталий «Sword_Art» Петкин (аналитик, Украина)
Игорь «caff» Сидоренко (менеджер, Украина).
«В связи с последними результатами команды и тем, что мы не видели дальнейшего развития в текущем составе, были мысли о необходимости сделать определённые замены.
Ситуация с карантином и отмена The International в этом году стала отличной возможностью: мы решили, что настал идеальный момент перестроить состав для следующего сезона.
Вместе с игроками мы рассматривали разные варианты, и нам понадобилось какое-то время, чтобы найти подходящих кандидатов.
Young G — молодой и сильный исполнитель, который хочет стать лучшим игроком на второй позиции. Никита обладает огромным потенциалом, который мы постараемся раскрыть в команде.
Immersion — настоящий профессионал с огромным пулом героев и отличным пониманием игры в целом. C приходом Александра у нас появилась дополнительная мотивация, и, что немаловажно, он взял на себя ключевую роль в команде.
Я уверен, что в текущем составе мы сможем достичь новых вершин и оправдать ожидания фанатов», — сказал наставник Андрей «Mag» Чипенко.
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