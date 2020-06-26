Источник: Microsoft готовит более дешёвую версию Xbox Series X
Один из пользователей обнаружил в июньской документации для разработчиков от Microsoft упоминание Lockhart, сообщает издание WCCFTech. Ранее появилась информация о том, что дешёвая версия Xbox Series X проходит под кодовым названием Lockhart, устройство также известно как Xbox Series S.
В документации помимо Lockhart, Xbox One S и Xbox One X упоминается и Anaconda – кодовое название консоли нового поколения Xbox Series X.
Также появлялась информация, что Xbox Series S/Lockhart представляет собой менее производительную и, как следствие, дешёвую версию Xbox Series X. Microsoft официально не подтвердила существование этой консоли. В начале июня упоминание о Xbox Lockhart нашли в библиотеках операционной системы Windows.
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