Источник: Microsoft готовит более дешёвую версию Xbox Series X

Один из пользователей обнаружил в июньской документации для разработчиков от Microsoft упоминание Lockhart, сообщает издание WCCFTech. Ранее появилась информация о том, что дешёвая версия Xbox Series X проходит под кодовым названием Lockhart, устройство также известно как Xbox Series S.

В документации помимо Lockhart, Xbox One S и Xbox One X упоминается и Anaconda – кодовое название консоли нового поколения Xbox Series X.

Также появлялась информация, что Xbox Series S/Lockhart представляет собой менее производительную и, как следствие, дешёвую версию Xbox Series X. Microsoft официально не подтвердила существование этой консоли. В начале июня упоминание о Xbox Lockhart нашли в библиотеках операционной системы Windows.