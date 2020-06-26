Илон Маск тонко пошутил над разработчиками игровой серии GTA

Знаменитый американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск, который является та основателем, совладельцем, генеральным директором и главным инженером компании SpaceX, тонко пошутил над разработчиками GTA 5 из студии Rockstar Games и их активной поддержкой игры даже спустя семь лет после релиза.
На своей странице в «Твиттере» Маск опубликовал картинку, на которой анимационный персонаж с логотипом Rockstar Games на лбу выжимает, словно мокрую тряпку, другого героя с подписью Grand Theft Auto 5.
Фото можно посмотреть на странице Илона Маска в «Твиттере».
Маск намекает на презентацию PlayStation 5, во время которой геймеры узнали, что вместо следующей — шестой — части знаменитой игровой серии GTA на новой консоли будет представлена пятая часть, которая вышла ещё в 2013 году.
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