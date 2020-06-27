Стриминговая платформа Twitch забанила Гая Dr Disrespect Бэйма
Стриминговая платформа Twitch забанила одного из самых популярных стримеров мира, 38-летнего Гая Dr Disrespect Бэйма. У Dr Disrespect более 4 млн подписчиков. Причина не называется.
Как сообщает на своей странице в «Твиттере» известный журналист Род Slasher Бреслау, стример Dr Disrespect забанен навсегда, при этом блокировка не связана с нарушением авторских прав.
Гай Бэйм — настоящее имя стримера. Фирменный стиль: парик, геймерские наушники, чёрные очки и рокерская жилетка. Этакий герой фильмов из 80-х, косящий под крутого парня на районе. Стримы Бэйма — многочасовые представления. Образ Dr DisRespect появился ещё в 2010-м.
Dr Disrespect становился лучшим стримером года по версии The Game Awards – в 2017 и 2019 годах.
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