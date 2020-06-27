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В бета-версии CS:GO усилили защиту от читеров

В бета-версии CS:GO усилили защиту от читеров
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Valve добавила в бета-версию CS:GO обновлённую защиту от читеров. Сообщается, что система будет блокировать больше сторонних файлов и программ, взаимодействующих с шутером.

Разработчику пока не удалось отладить античит, чтобы он работал стабильно. Так, некоторые пользователи сталкиваются с ошибками при загрузке. В этом случае не получается присоединиться к серверам.

Компания Valve объявила и об изменении политики в отношении сторонних программ в CS:GO. Теперь все файлы формата DLL должны иметь цифровую подпись Authenticode и не вмешиваться в работу клиента шутера. Ранее компания CTRL PLAY анонсировала онлайн-лигу по Counter-Strike: Global Offensive. Общий призовой фонд первого сезона Лиги CTRL PLAY составит 2 млн рублей.

Обладателями инвайтов станут шесть команд. Участие в групповой стадии Лиги CTRL PLAY уже подтвердили Hard Legion, Navi Junior, Gambit Youngsters и Vega Academy. Ещё четыре места будет разыграно на двух отборочных этапах. Квалификации пройдут 5 и 12 июля.

CTRL PLAY запускает лигу по CS:GO с призовым фондом 2 млн рублей
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