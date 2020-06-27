Подписчикам Dr DisRrespect, которого забанили на Twitch, вернули деньги за подписку

Зрители Гая DrDisRecpect Бэйма на Twitch получили назад потраченные на подписку деньги, сообщает журналист Род Slasher Бреслау.
Накануне стало известно, что Twitch забанил 38-летнего Бэйма, являющегося одним из самых популярных стримеров мира, у него более 4 млн подписчиков.
По словам Бреслау, с DrDisRespect без объяснения причин прекратил сотрудничество и сервис Discord. Стримера забанили навсегда. При этом журналист отказался назвать причину блокировки, назвав её «деликатной». Она не связана с нарушением авторских прав.
Настоящее имя стримера — Гай Бэйм. Фирменный стиль — парик, геймерские наушники, чёрные очки и рокерская жилетка. Этакий герой фильмов из 80-х, косящий под крутого парня на районе. Стримы Бэйма — многочасовые представления. Образ Dr DisRespect появился ещё в 2010-м.
Dr Disrespect становился лучшим стримером года по версии The Game Awards в 2017 и 2019 годах.
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