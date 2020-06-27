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Подписчикам Dr DisRrespect, которого забанили на Twitch, вернули деньги за подписку

Подписчикам Dr DisRrespect, которого забанили на Twitch, вернули деньги за подписку
Киберспорт / Другие игры 0

Зрители Гая DrDisRecpect Бэйма на Twitch получили назад потраченные на подписку деньги, сообщает журналист Род Slasher Бреслау.

Накануне стало известно, что Twitch забанил 38-летнего Бэйма, являющегося одним из самых популярных стримеров мира, у него более 4 млн подписчиков.

По словам Бреслау, с DrDisRespect без объяснения причин прекратил сотрудничество и сервис Discord. Стримера забанили навсегда. При этом журналист отказался назвать причину блокировки, назвав её «деликатной». Она не связана с нарушением авторских прав.

Настоящее имя стримера — Гай Бэйм. Фирменный стиль — парик, геймерские наушники, чёрные очки и рокерская жилетка. Этакий герой фильмов из 80-х, косящий под крутого парня на районе. Стримы Бэйма — многочасовые представления. Образ Dr DisRespect появился ещё в 2010-м.

Dr Disrespect становился лучшим стримером года по версии The Game Awards в 2017 и 2019 годах.

Стриминговая платформа Twitch забанила Гая Dr Disrespect Бэйма
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