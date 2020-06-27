В Cyberpunk 2077 обнаружили изображение с Цири из The Witcher 3: Wild Hunt

Журналисты портала GameSpot сообщили, что в игре Cyberpunk 2077 обнаружили изображение с Цири из The Witcher 3: Wild Hunt. Пасхалку журналисты обнаружили, когда получили доступ к новой демоверсии Cybperunk 2077.

Изображение Цири было найдено в офисе организации Арасака. В столе находился журнал, посвящённый ретроиграм. На обложке журнала была представлена Цири.

Ранее пользователи уже обнаружили отсылку к роману «Двенадцать стульев». Так, в геймплейном ролике на стене была надпись «Здесь были Киса и Ося».

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.