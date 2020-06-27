Болельщик помог FlyToMoon обыграть Virtus.pro на турнире по Dota 2

Украинская команда FlyToMoon выбила из турнира BEYOND EPIC: Europe/CIS по Dota 2 СНГ-состав Virtus.pro. Игроки FTM переиграли «медведей» со счётом 2-0 по картам. Интересно, что произошло это не без помощи болельщика.

Мидер FlyToMoon Богдан Iceberg Василенко на своей странице в «Твиттере» поделился скриншотом со своего телефона, на который ему пришла СМС о том, что у команды два предмета Assault Cuirass (Кираса). Нежданным помощником оказался 22-летний парень под ником VVX.

«Откуда появилась идея написать SMS? Смутил этот момент во время игры, решил написать Iceberg. Откуда номер его мобильного? Когда-то давно его спалили на стриме. Я успел сделать скрин, но никогда не звонил, и не писал. Помогло ли моё СМС игрокам FlyToMoon? Не думаю. Матч транслируется с задержкой, и, когда сообщение пришло, они, скорее всего, уже обсудили этот момент между собой. Iceberg пока ничего не писал. А с моим номером глупо получилось: я просто играл в Dota, а потом увидел, что мне приходят сообщения в мессенджерах. Видимо, он не подумал», — приводит слова VVX Телеграм-канал CYBERSLOVO.