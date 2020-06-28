Представлена техническая демонстрация киберпанкового шутера SYN
Компания Tencent Games представила техническую демонстрацию SYN — киберпанкового шутера в открытом мире от первого лица. Релиз игры запланирован на PC и консолях.
В представленном ролике продемонстрировано техническое демо игры и её геймплейные возможности, среди которых — обширный инструментарий для кастомизации не только внешности своего персонажа и автомобиля, но также собственного питомца, одним из которых будет кибернетический медведь.
Видео с демонстрацией доступно на YouТube-канале Gematsu.
Стоит отметить, разработчики уточнили — представленное демо не является финальным вариантом игры.
Интересно, что данный проект разрабатывается в сотрудничестве с Epic Games и дата выхода пока не известна.
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