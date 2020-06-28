Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Представлена техническая демонстрация киберпанкового шутера SYN

Представлена техническая демонстрация киберпанкового шутера SYN
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Tencent Games представила техническую демонстрацию SYN — киберпанкового шутера в открытом мире от первого лица. Релиз игры запланирован на PC и консолях.

В представленном ролике продемонстрировано техническое демо игры и её геймплейные возможности, среди которых — обширный инструментарий для кастомизации не только внешности своего персонажа и автомобиля, но также собственного питомца, одним из которых будет кибернетический медведь.

Видео с демонстрацией доступно на YouТube-канале Gematsu.

Стоит отметить, разработчики уточнили — представленное демо не является финальным вариантом игры.

Интересно, что данный проект разрабатывается в сотрудничестве с Epic Games и дата выхода пока не известна.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020