Пользователь «Твиттера» показал, как бы выглядела PlayStation 5 в дизайне Cyberpunk 2077

Пользователь «Твиттера» под ником POPeART представил редизайн новой PlayStation 5.

Дизайнер вдохновился Cyberpunk 2077, проектом CD Project RED, релиз которого намечен на 19 ноября.

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Помимо этого, дизайнер представлял дизайн, вдохновлённый Horizon Forbidden West — продолжением Horizon Zero Dawn, релиз которого запланирован на 2021 год.

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Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.