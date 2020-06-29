Dr DisRespect, забаненный на Twitch, может перейти на новую стриминговую платформу Brime

На рынке появится новый стриминговый сервис под названием Brime. Недавно создатели платформы создали аккаунт в "Твиттере".

Пользователи «Твиттера» предполагали, что Гай Dr DisRespect Бэйм, который получил перманентный бан на Twitch, может перейти на Brime. Во время последних стримов DrDisRespect был замечен баннер с надписью Prepare for 29th («Приготовьтесь к 29-му»). Сегодня, 29 июня, на странице Brime в «Твиттере» создатели платформы отвечали на вопросы подписчиков.

Посмотреть скриншоты можно в "Твиттере".

Из полученной информации стало известно, что над Brime работают всего четыре человека. Сервис не связан со Spotify, Google или другими крупными компаниями, как сообщалось ранее. Платформа будет поддерживать неигровой контент, однако он будет жёстко модерироваться. Разработчики заявили, что основная задача Brime — стать платформой, свободной от токсичности.

О датах запуска Brime не сообщается.