Бесплатными в PlayStation Plus в июле станут Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 и Erica

Sony объявила о новой подборке PlayStation Plus. В июле компания сделает бесплатными три игры: Rise of the Tomb Raider со всеми дополнениями, NBA 2K20 и Erica.
В июне список бесплатных игр обнародован раньше, чем обычно. Связано это с тем, что 29 июня 2010 года был представлен сервис PS Plus.
Игры станут доступны уже 7 июля. А список на август будет обнародован 29 июля.
PlayStation Plus – это платная подписка, расширяющая возможности вашей учетной записи PSN и позволяющая максимально полно использовать возможности системы PlayStation 4.
Подписчикам PlayStation Plus доступны: сетевая игра, игры месяца, автоматическая загрузка обновлений к играм в режиме покоя, эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиям, демоверсиям и открытым бета-тестам, 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр и эксклюзивные материалы и скидки в цифровом магазине PlayStation Store.
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