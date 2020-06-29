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Sony показала кинематографический трейлер Ghost of Tsushima

Sony показала кинематографический трейлер Ghost of Tsushima
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Sony представила новый кинематографический трейлер игры Ghost of Tsushima.

Аналогичные трейлеры разработчик готовил к каждому крупному релизу. Так, они появлялись к выходу The Last of Us: Part II, God of War и других игр.

В ролике показано, как главный герой игры Дзин Сакай проходить путь от начинающего бойца сопротивления до война в масштабном сражении.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation Россия.

игре будет использована глубокая механика боёв. Игроков будут вознаграждать за находчивость и ловкость.
Например, одинаковыми ударами побеждать соперника не удастся. Также поединок с многочисленными врагами вряд ли удастся выиграть, ведь они будут нападать вместе, а не по очереди.

Также важной особенностью должна стать реалистичность наносимого урона. Игрок погибнет от нескольких ударов.

Выход новой игры запланирован на 17 июля. Релиз состоится на PS4.

Разработчик Ghost of Tsushima показал новые видео со сражениями
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