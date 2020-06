Sony показала кинематографический трейлер Ghost of Tsushima

Компания Sony представила новый кинематографический трейлер игры Ghost of Tsushima.

Аналогичные трейлеры разработчик готовил к каждому крупному релизу. Так, они появлялись к выходу The Last of Us: Part II, God of War и других игр.

В ролике показано, как главный герой игры Дзин Сакай проходить путь от начинающего бойца сопротивления до война в масштабном сражении.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation Россия.

игре будет использована глубокая механика боёв. Игроков будут вознаграждать за находчивость и ловкость.

Например, одинаковыми ударами побеждать соперника не удастся. Также поединок с многочисленными врагами вряд ли удастся выиграть, ведь они будут нападать вместе, а не по очереди.

Также важной особенностью должна стать реалистичность наносимого урона. Игрок погибнет от нескольких ударов.

Выход новой игры запланирован на 17 июля. Релиз состоится на PS4.