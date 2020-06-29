Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2

Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.

Видео можно посмотреть на канале DKUD в YouTube.

Как подчеркнул автор видео, речь идёт лишь о фанатском представлении игры. Для создания своего видео Кудашёв использовал Unreal Engine 4, Adobe Photoshop, Quixel Bridge, Megascans и Adobe Premiere Pro.

Ранее Кудашёв уже размещал на своём канале собственный контент, посвящённый игре. Например, он выкладывал ролик с аномалией и мутантом, использовав Unreal Engine 4.

Новая игра украинского разработчика была анонсирована в середине 2018 года, при этом дата релиза пока не сообщается.